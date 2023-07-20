Суд арестовал еще одного фигуранта по делу о покушении на Симоньян и Собчак

Его обвиняют в хулиганстве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о подготовке покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Он обвиняется в хулиганстве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах, добавив, что в рамках расследования дела ранее были арестованы семь человек, пять из которых несовершеннолетние.

"Суд удовлетворил ходатайство в отношении несовершеннолетнего <...>, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 сентября. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ", - подтвердили ТАСС в суде факт ареста.

Как ранее сообщили ТАСС в ФСБ, 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществлявшие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.