На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

В 18:51 предупреждение об угрозе с воздуха прозвучало в Киеве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога вечером объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В 18:51 предупреждение об угрозе с воздуха прозвучало в Киеве. К 18:56 его действие распространилось на всю страну. Сирены звучали около 20 минут.

Ранее в четверг тревогу объявляли и затем отменяли в нескольких регионах страны, в том числе Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Ночью сообщалось о взрывах в Николаеве, Одессе, Сумах и Черноморске (украинское название Ильичевска) Одесской области. Позднее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России нанесли удары возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска.