В Ростовской области подозреваемого в похищении девочки арестовали на два месяца

Возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Суд в Ростовской области арестовал подозреваемого в похищении шестилетней девочки в Шахтах на два месяца. Об этом сообщили журналистам в среду в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Постановлением суда от 20 июля 2023 года Гребенникову Ивану Анатольевичу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 дней", - говорится в сообщении.

Во вторник шестилетняя девочка, предположительно, ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с незнакомым мужчиной, их искала полиция. Спустя несколько часов ее нашли живой в доме подозреваемого. Им оказался житель города Шахты 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Санкция статьи в этой части предусматривает до 12 лет лишения свободы.