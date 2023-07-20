В Дагестане девушка умерла после косметологической процедуры

Помощник прокурора республики Татьяна Голубова сообщила, что организована проверка

МАХАЧКАЛА, 20 июля. /ТАСС/. Девушка в Дагестане умерла после косметологической процедуры на дому. По факту инцидента организована процессуальная проверка, сообщила ТАСС помощник прокурора республики Татьяна Голубова.

"Ход и результаты процессуальной проверки по данному факту поставлены прокуратурой на контроль", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшая является уроженкой дагестанского города Буйнакска 2001 года рождения.

Инцидент прокомментировали в Росздравнадзоре, напомнив, что любое медицинское вмешательство вне стен лицензируемого учреждения несет за собой непоправимые последствия и грозит здоровью и жизни пациента.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о смерти девушки в Дагестане, которая умерла во время операции по увеличению ягодиц, проводимой на дому ее подругой - мастером по наращиванию ресниц.