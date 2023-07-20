В Подмосковье полицейские задержали мужчину после угроз сотруднице в пункте Wildberries

Им оказался местный житель 1992 года рождения

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал сотруднице одного из пунктов выдачи в подмосковном Егорьевске. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В главке отметили, что в ходе мониторинга интернета выявили видео, на котором мужчина угрожает сотруднице одного из пунктов выдачи в Егорьевске.

"Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Егорьевск мужчина установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался местный житель 1992 года рождения", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. "По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", - добавили в главке.

Ранее в четверг Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором неизвестный мужчина всячески угрожает сотруднице Wildberries. В адрес женщины он использует русофобские высказывания.