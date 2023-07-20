В Перми возбудили уголовное дело после столкновения двух катеров на реке Каме

Пострадали три человека

ПЕРМЬ, 20 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Перми после столкновения двух катеров на реке Каме, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает в четверг Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Центрального МСУ на транспорте, в ночь на 9 июля на реке Каме в районе базы отдыха "Политехник", расположенной в деревне Сухая Пермского района Пермского края, в стоящий на якоре катер въехало другое маломерное судно, в котором находились три человека. Один из пассажиров в результате столкновения получил повреждения, квалифицированные судебно-медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью, уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей, также назначены судебные экспертизы.