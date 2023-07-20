В Калужской области подозреваемого в избиении мужчины арестовали на два месяца

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что охранники незаконно удерживали в подсобке сетевого магазина в Обнинске 34-летнего покупателя

КАЛУГА, 20 июля. /ТАСС/. Суд по ходатайству следователей на два месяца арестовал 24-летнего гражданина Туркменистана, участвовавшего 19 июля в избиении жителя Обнинска в подсобке магазина. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры по Калужской области.

"С учетом позиции государственного обвинителя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

19 июля пресс-служба сообщала, что после размещения в местных СМИ и соцсетях видео из подсобки магазина региональное следственное управление СК РФ возбудил дело по п. "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия). На кадрах видно, что охранники в подсобном помещении бьют мужчину по рукам и требуют его впредь не воровать, он обещает этого больше не делать.

Пресс-служба уточнила, что охранники незаконно удерживали в подсобке сетевого магазина в Обнинске 34-летнего мужчину, пришедшего в магазин за покупками. "В течение часа (участник избиения - прим. ТАСС) подвергал его избиению ногами и обувной металлической ложкой. Со слов подозреваемого, противоправные действия связаны с тем, что ранее потерпевший совершал мелкие кражи из данного магазина", - добавили в прокуратуре.