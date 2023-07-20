Суд арестовал мужчину за попытку поджечь Мавзолей Ленина

Константину Старчукову избрали меру пресечения до 18 сентября

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы в четверг заключил под стражу Константина Старчукова, обвиняемого в попытке поджечь коктейлем Молотова Мавзолей на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Старчукова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала собеседница агентства.

Мера пресечения Старчукову избрана до 18 сентября. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Старчуков был задержан в понедельник возле Мавзолея Ленина после того, как кинул в него коктейль Молотова. Задержанному предъявлено обвинение в хулиганстве, максимальное наказание по этому составу - семь лет колонии.