Россиянин погиб из-за падения с пятого этажа здания Следственного комитета Армении

Его доставили туда в рамках расследования экономических преступлений и контрабанды

ЕРЕВАН, 20 июля. /ТАСС/. Гражданин России погиб в результате падения из окна пятого этажа здания главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Поступила оперативная информация о получении на свое имя 30-летним гражданином России, русским по национальности посылки, содержащей наркотические средства, деметоксифенетиламин. Было возбуждено уголовное производство. 19 июля в 11:15 (10:15 мск - прим. ТАСС) он был взят под стражу", - говорится в сообщении.

Задержанного доставили в здание управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды. После завершения следственных действий он выпал из окна. Принимаются все необходимые меры для выяснения обстоятельств происшествия, заключили в ведомстве.