На Урале после обрушения крыши в колонии погиб один человек

Еще два человека пострадали, один из них находится под завалами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Крыша обрушилась при ремонте в цехе сборки металлоконструкций исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле Свердловской области. В результате один сотрудник подрядной организации погиб, один пострадал, еще один находится под завалами, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления прокуратуры.

"[Прокуратура] организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с обрушением кровли производственного помещения (цеха сборки металлоконструкций) ФКУ "Исправительная колония № 5 ГУ ФСИН России по Свердловской области". <…> Предварительно, выполняли работы 4 сотрудника подрядной организации, один из которых за несколько минут до происшествия перешел в другую часть цеха и не пострадал, один сотрудник погиб, один сотрудник направлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи, еще один человек находится под завалами", - говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в медицинские службы в 15:55 (13:55 мск), уточнил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его информации, погибшим оказался Сергей Касимов 1967 года рождения, множественные переломы получил Игорь Лыкин 1971 года рождения, его госпитализировали для срочной операции. Под завалами находится Александр Зольников 1984 года рождения.

В пресс-службе регионального ГУ ФСИН отметили, что на место происшествия были оперативно вызваны сотрудники экстренных служб, ведомством назначена проверка. "Среди сотрудников исправительного учреждения, а также среди осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии, пострадавших нет", - отметили там, уточнив, что размер причиненного материального ущерба устанавливается.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), назначен ряд экспертиз, добавили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.