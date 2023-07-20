Кипр направит в Грецию два самолета для тушения пожаров

По словам официального представителя правительства республики Константиноса Летимпиотиса, один Air Tractor AT-802 вылетает туда незамедлительно

НИКОСИЯ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Республики Кипр направят в Грецию два самолета для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Об этом объявил в четверг официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис.

"По поручению президента Никоса Христодулидиса Республика Кипр направляет два самолета для оказания помощи Греции в тушении пожаров по запросу правительства этой страны в рамках Европейского механизма гражданской защиты", - сказал он.

По словам Летимпиотиса, один из двух самолетов Air Tractor AT-802, базирующийся в Пафосе, вылетает в Грецию незамедлительно.

В Греции из-за жаркой погоды ежедневно тушат несколько десятков очагов лесных пожаров. Наиболее крупные зафиксированы на острове Родос, на западе центральной области Аттика близ местечка Дервенохорья и около города Лутраки. При этом греческие метеорологи предупреждают о приближении новой волны экстремально жаркой погоды. В четверг столбик термометра в Греции в среднем достигал 39-41 градуса Цельсия в тени, к воскресенью он приблизится к 45 градусам.

Размеры европейской помощи Греции для тушения лесных пожаров увеличились после обращения Афин в Европейский механизм гражданской защиты. По информации властей, на запрос Греции немедленно отреагировали Польша, предложившая 149 пожарных и 49 автомобилей, Румыния, предложившая пеший отряд с 40 пожарными и пять автомобилей, а также Словакия, обещавшая отправить 31 пожарного и 15 автомобилей. Во вторник в Грецию в рамках Европейского механизма гражданской защиты были отправлены четыре самолета CL-415 - два из Италии и два из Франции.