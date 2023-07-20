20 июля, 19:39

В Грузии раскрыли транснациональную схему реализации наркотиков в особо крупном размере

По этому делу задержали и привлекли к ответственности 22 человека

ТБИЛИСИ, 20 июля. /ТАСС/. Правоохранители в Грузии задержали трех человек и заочно предъявили обвинение 19 гражданам, ввозившим в страну наркотики для их дальнейшей реализации. Об этом сообщило МВД Грузии.

"На данном этапе задержаны и привлечены к ответственности 22 члена транснациональной организованной преступной группы. Среди задержанных и привлеченных к ответственности граждане как Грузии, так и Болгарии и Турции", - говорится в сообщении.

Задержаны два гражданина Грузии и один гражданин Турции. Согласно данным следствия, преступники завозили в Грузию различные виды наркотиков и прятали их в тайниках для дальнейшей реализации. При обысках были также найдены оружие и боеприпасы. Члены преступной группы перечисляли деньги в различной валюте на общую сумму в несколько миллионов долларов.

Преступление подразумевает лишение свободы сроком до 20 лет или бессрочное заключение. 

Теги:
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