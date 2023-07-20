20 июля, 18:55,
обновлено 20 июля, 20:05
Военная операция на Украине

В двух областях на севере Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Сумской и Черниговской областях

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в двух северных регионах Украины в четверг вечером. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В красной зоне находились Сумская и Черниговская области. В Черниговской области предупреждение об угрозе с воздуха действовало 25 минут, а в Сумской - 52 минуты.

Ранее в четверг тревогу объявляли и затем отменяли в нескольких регионах страны, в том числе в Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Ночью сообщалось о взрывах в Николаеве, Одессе, Сумах и Черноморске (украинское название Ильичевска) Одесской области. Позднее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России нанесли удары возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска.

В новость были внесены изменения (23:05 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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