20 июля, 20:47,
обновлено 20 июля, 21:04

Движение по Крымскому мосту возобновили

Оно было закрыто из-за сигнала воздушной тревоги

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Движение по Крымскому мосту возобновили после кратковременного закрытия из-за сигнала воздушной тревоги, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба республики.

"Движение по Крымскому мосту возобновили", - говорится в сообщении.

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Вечером в четверг в Telegram-канале оперштаба сообщили о временном закрытии Крымского моста и сигнале воздушной тревоги, который предписывает всем покинуть мост.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, несовершеннолетняя девушка получила ранения. В результате террористического акта повреждено дорожное полотно на автомобильной части моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Часть потока автомобильного транспорта в Крым с полуострова направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения. 

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