Фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак обвиняют в избиении выходцев из Азии

Ранее эта информация не раскрывалась

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фигурантам дела о подготовке покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с избиением людей азиатской внешности. Об этом сказано в постановлении Басманного суда об аресте одного из обвиняемых, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Настоящее уголовное дело возбуждено 14 июля 2023 года в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении восьмерых человек по признакам трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) по фактам избиения лиц азиатской национальности из хулиганских побуждений", - сказано в документе. Там отмечается, что все восемь человек были задержаны в период с 14 по 17 июля, им уже предъявлены обвинения. Ранее суть обвинений в адрес задержанных не раскрывалась.

Среди них есть и несовершеннолетние, один из которых является учеником 10-го класса средней школы в Москве. Сторона защиты в суде заявила, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием и не собирается скрываться, на основании чего адвокат попросил назначить этому подростку домашний арест. Однако суд встал на сторону следствия и отправил обвиняемого в СИЗО.