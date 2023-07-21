В Крыму жителей призвали не пользовался телефонами для съемки видео на мосту

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что при любой теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Власти Крыма призвали жителей и гостей полуострова из соображений безопасности не пользоваться мобильными телефонами и не снимать Крымский мост, в том числе при остановке движения и объявлении сигнала тревоги. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале после временного закрытия моста.

"Мы живем в условиях СВО, - написал он. - Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом".

В четверг оперштаб региона сообщил, что Крымский мост закрыт, был сигнал воздушной тревоги. Через некоторое время движение было возобновлено.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника повредили дорожное полотно на мосту. Погибли двое взрослых, несовершеннолетняя девушка получила ранения. В настоящее время автодвижение через мост осуществляется в реверсивном режиме. Первая атака на мост была 8 октября 2022 года, тогда был подорван грузовик, обрушились два пролета моста. Три человека погибли.