Банки Ливана прервали обслуживание клиентов из-за нападений вкладчиков

Банковские учреждения в стране будут закрыты с 21 июля на неопределенный срок

БЕЙРУТ, 21 июля. /ТАСС/. Ассоциация ливанских банков (АЛБ) объявила в четверг о временном прекращении обслуживания клиентов из-за новой волны нападений недовольных вкладчиков. Как указывается в распространенном АЛБ в Twitter заявлении, двери банковских учреждений будут закрыты на неопределенный срок с пятницы, 21 июля.

"Мы вынуждены пойти на такой шаг ради безопасности своих сотрудников и во избежание нанесения материального ущерба", - поясняется в тексте.

18 июля ливанец ворвался с гранатой в филиал банка Credit Libanais в городе Шхим и потребовал выдать ему $35 тыс. со счета, замороженного три года назад из-за финансового кризиса. Получив часть суммы, которая была необходима ему для оплаты лечения, злоумышленник сдался охранникам. Аналогичные инциденты произошли 19 и 20 июля в Антельясе, Бейруте и Бинт-Джбейле. В среду АБЛ потребовала от властей обеспечить защиту банковских офисов от нападений, однако правительство не приняло в ответ никаких мер.

Еще один инцидент произошел в четверг в Син-эль-Филе: два злоумышленника, проникших в филиал банка Byblos Bank, угрожали поджечь помещение, если им не выдадут вклад на сумму $23 тыс. После этого АЛБ объявила о своем решении прекратить работу банковских учреждений.

В феврале и марте ливанские банки дважды прерывали обслуживание клиентов, предупредительные забастовки проводились в сентябре и октябре 2022 года в знак протеста против попыток захвата банковских офисов.