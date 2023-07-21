В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело против мужчины, выбросившего ребенка из окна

Девочку госпитализировали

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Следователи в Комсомольске-на-Амуре завели дело на местного жителя, который выбросил оставшуюся с няней маленькую девочку из окна. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла для своей дочери няню, которая оказывала услуги по месту своего проживания. Накануне вечером няня, взяв девочку с собой, отправилась в гости к соседу с третьего этажа. Там они стали распивать спиртные напитки. Ребенок заплакал, из-за чего пьяный мужчина сбросил девочку с балкона. Ребенка госпитализировали, ей оказывается медицинская помощь.

Сейчас допрашиваются свидетели случившегося, решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Организовано также проведение проверки по признакам преступления по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), в ходе которой будет дана комплексная правовая оценка действиям матери ребенка и няни, а также по ст. 293 УК РФ (халатность) для оценки действиям уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.