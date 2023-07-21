В Хабаровском крае площадь лесных пожаров за сутки увеличилась почти на 33 тыс. га

К тушению возгораний привлекли 449 человек, задействовали 29 единиц техники, работают 4 воздушных судна

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Огонь лесных пожаров в Хабаровском крае распространился на территорию свыше 214,6 тыс. га, сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 83 пожара на общей площади 214 636,3 га", - говорится в сообщении. Сутками ранее площадь пожаров составляла 181,7 тыс. га.

Очаги фиксируются на севере Хабаровского края - в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Возгорания возникают в десятках и сотнях километрах от поселений в результате сухих гроз, уточнили ТАСС в министерстве. Возгорания также отмечаются в Верхнебуреинском, Солнечном, Амурском и других районах.

К борьбе с огнем привлечено 449 человек, задействовано 29 единиц техники, работают 4 воздушных судна.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям региона запрещено посещать леса, въезжать на автомобилях, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края и Якутии.

С начала пожароопасного сезона произошло 492 пожара на общей площади 451,6 тыс. га.