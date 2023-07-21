В Сиднее в результате крушения яхты погиб один человек

Еще одного пассажира разыскивают

СИДНЕЙ, 21 июля. /ТАСС/. Прогулочная яхта потерпела крушение на востоке Австралии, один человек погиб, еще один пропал без вести. Об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

По ее данным, тело мужчины было обнаружено среди обломков яхты, разбившейся у берегов залива Уотсонс-Бэй на юго-востоке Сиднея. "Полиция ведет розыск второго пассажира разбившегося судна. Следователям помогают вертолеты спасательной службы и рейнджеры", - указано в сообщении ведомства.

Как отмечает издание Sydney Morning Herald, погибшим пассажиром яхты оказался ведущий арт-дилер Австралии Тим Клингендер, в последние годы ставший одним из основных продавцов предметов искусства коренных народов. До переезда на континент Клингендер в течение 11 лет работал международным директором аукциона Sotheby's (с 1998 по 2009 год).