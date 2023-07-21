Депутата Госдумы Сергея Сокола госпитализировали с перитонитом

Он находится в общей палате Абаканской межрайонной клинической больницы

ТАСС, 21 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы и кандидат в главы Хакасии от "Единой России" Сергей Сокол госпитализирован в Абаканскую межрайонную клиническую больницу с перитонитом. Об этом сообщил сам депутат в своем Telegram-канале.

"Вчера почувствовал себя плохо, ночью состояние ухудшилось, поехал в больницу. Аппендицит, перитонит, операция. Большое спасибо и низкий поклон врачам Абаканской межрайонной клинической больницы - спасли", - сообщил Сокол.

Как сообщили в аппарате депутата, Сокол почувствовал сильные боли в животе, состояние ухудшалось, и сын депутата Михаил доставил его в больницу. Сейчас Сокол находится в общей палате больницы.

52-летний Сокол осенью прошлого года добровольцем отправился в зону специальной военной операции. Весной этого года президент России Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества.

Сокол родился в Севастополе. В 2002-2008 годах был вице-губернатором Красноярского края, в 2008-2009 годах - первым вице-губернатором Иркутской области, после гибели главы региона Игоря Есиповского в авиакатастрофе несколько месяцев исполнял обязанности главы Приангарья. В 2018-2020 годах - председатель Законодательного собрания Иркутской области. С 2020 года - депутат Госдумы от партии "Единая Россия".