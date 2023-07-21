21 июля, 04:44

В Джидинском районе Бурятии из-за дождя с градом размыло дорогу

В шести селах ограничили подачу электроэнергии

ТАСС, 21 июля. Крупный град выпал в Джидинском районе Бурятии, в одном из сел введен режим ЧС, сообщили ТАСС в местной администрации.

"Вечером 20 июля на несколько населенных пунктов обрушился сильный дождь с градом. Пострадали надворные постройки, огороды. Сейчас проводятся подворовые обходы, устанавливается ущерб", - сообщили в администрации.

В шести селах района ограничена подача электроэнергии, размыта дорога между населенными пунктами Армак и Алцак. В селе Алцак введен режим ЧС. В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что, по предварительной информации, пострадавших в результате выпадения града нет. 

Теги:
РоссияБурятия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация