В Джидинском районе Бурятии из-за дождя с градом размыло дорогу

В шести селах ограничили подачу электроэнергии

ТАСС, 21 июля. Крупный град выпал в Джидинском районе Бурятии, в одном из сел введен режим ЧС, сообщили ТАСС в местной администрации.

"Вечером 20 июля на несколько населенных пунктов обрушился сильный дождь с градом. Пострадали надворные постройки, огороды. Сейчас проводятся подворовые обходы, устанавливается ущерб", - сообщили в администрации.

В шести селах района ограничена подача электроэнергии, размыта дорога между населенными пунктами Армак и Алцак. В селе Алцак введен режим ЧС. В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что, по предварительной информации, пострадавших в результате выпадения града нет.