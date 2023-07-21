В Таджикистане в горах спасают альпинистов из Белоруссии и Великобритании

Один из пострадавших получил травму 19 июля, еще двое - 20 июля

ДУШАНБЕ, 21 июля. /ТАСС/. Спасатели в Таджикистане проводят работы по оказанию помощи одному альпинисту из Белоруссии и двоим из Великобритании, которые получили травмы при попытках восхождения в районе Лахш и Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), сообщила ТАСС начальник пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Умеда Юсуфи.

По данным ведомства, информация о первом ЧП с альпинистом поступила в среду, 19 июля. "По поступившей информации, альпинист - гражданин Республики Беларусь Гракович Дмитрий Леонидович, 30 декабря 1986 года рождения, житель города Минска, во время покорения гор упал с высоты", - сказала собеседница агентства. Альпинист сломал ребра.

По данным ведомства, на место выдвинулись спасатели на вертолете, нашли альпиниста и оказали первую помощь, однако пока мужчина остается на месте происшествия, транспортировать его с гор планируют в пятницу.

Информация о втором ЧП поступила в четверг. "Помощь через спутниковый телефон просили двое туристов - граждане Великобритании - Майкл Алан Фоуйлер 1956 года рождения и Симон Андрев Ятес 1963 года рождения", - сообщили в комитете. Туристы сорвались с высоты, покоряя пик Патхор, расположенный на территории села Патхор сельского джамоата Ванкала Шугнанского района ГБАО.

В ведомстве отметили, что на помощь британцам отправлена группа из 10 спасателей. "Подняться на данную высоту с помощью вертолета не представляется возможным, спасатели, используя лошадей и специальное снаряжение, пешим ходом идут в пункт назначения", - пояснили в пресс-центре.