В Иркутской области пропала семейная пара с ребенком

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 21 июля. Полиция и спасатели ищут семейную пару с внуком, отправившихся на рыбалку в Киренском районе Иркутской области шесть дней назад. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в пятницу.

"По предварительным данным, 15 июля семейная пара со своим внуком отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лена в Киренском районе. Семья должна была вернуться 17 июля, однако в указанный день они не вернулись. Сотрудниками полиции совместно со спасателями организованы разыскные мероприятия. В настоящее время обнаружена затопленная лодка с личными вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами", - говорится в сообщении.

По факту происшествия в Киренском районе следователи СК возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время сотрудники полиции и спасатели продолжают поиски пропавших. Обследуется река, прибрежная зона, тайга и зимовья.