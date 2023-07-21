В Новосибирской области задержали предполагаемого поджигателя военкомата

Им оказался местный житель

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали предполагаемого поджигателя военкомата в Бердске Новосибирской области, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Подозреваемый задержан. Это местный житель", - сказал собеседник агентства.

Накануне в правоохранительных органах ТАСС рассказали, что неизвестный пытался поджечь здание военкомата в Бердске. Возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия обнаружили пластиковую пятилитровую бутылку с остатками горючей жидкости и черный пакет.

В пресс-службе ГУ МВД по региону ТАСС сообщили, что у них нет информации по инциденту.