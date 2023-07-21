Потерпевшие по делу о "Зимней вишне" подали жалобы на приговор экс-главе МЧС Кузбасса

Сторона защиты просит отменить решение суда

КЕМЕРОВО, 21 июля. /ТАСС/. Потерпевшие по делу о пожаре в "Зимней вишне" считают чрезмерно мягким приговор экс-главе управления МЧС по Кузбассу Александру Мамонтову и бывшему главному государственному инспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву и подали апелляционные жалобы, сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

"В Центральный районный суд Кемерово поступили апелляционные жалобы потерпевших на приговор суда от 27 июня 2023 года в отношении А. С. Мамонтова и Г. Н. Терентьева, в которых высказано мнение о чрезмерно мягком назначенном наказании, а также необоснованном занижении исковых требований о компенсации морального вреда. Также право на обжалование реализовано защитниками подсудимых, в которых они просят приговор суда отменить, подзащитных оправдать", - сообщили в пресс-центре.

Мамонтова признали виновным по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц" и по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Растрата в особо крупном размере", Терентьева - по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность" и по двум эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с использованием служебного положения". Их приговорили к штрафу в 900 тыс. и 120 тыс. рублей соответственно, а также обязали выплатить компенсации каждому из пострадавших в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Центральный районный суд Кемерова также приговорил Мамонтова и Теретьева к 10,5 года и к 8,5 года колонии общего режима соответственно.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился в развлекательном центре вблизи кинотеатра, где в тот момент шел показ детского фильма. Эвакуацию посетителей ТРЦ затрудняло сильное задымление, а двери одного из кинозалов оказались заблокированы. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

По версии следствия, Мамонтов и главный госинспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорий Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ "Зимняя вишня". Мамонтова задержали и арестовали 25 мая 2018 года. Следствие считает, что он знал об имеющихся нарушениях.