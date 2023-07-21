В Югре за сутки потушили 13 лесных пожаров на площади почти 1 тыс. га

В ХМАО продолжают действовать 20 лесных пожаров на 3 236,15 га и одно ландшафтное возгорание на площади 18 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июля. /ТАСС/. В Югре за сутки потушили 13 лесных пожаров на общей площади почти 1 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона в пятницу.

"На утро 21 июля в Югре действуют одно ландшафтное возгорание на площади 18 га в Нефтеюганском районе и 20 лесных пожаров на общей площади 3 236,15 га, из них локализовано 14 пожаров на площади 1 031,45 га. К их ликвидации и локализации привлечены 332 работника Авиалесоохраны Югры, главного управление МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы, сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия. За сутки в Югре потушили 13 лесных пожаров на общей площади почти 1 тыс. га", - говорится в распространенном сообщении.

20 июля в Югре действовало 20 лесных пожаров на общей площади 3 098,9 га, из них локализовали 10 пожаров на площади 858,1 га.

Как уточнял первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, основная причина пожаров - грозы.

В Югре ввели 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. На всей территории региона ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 151 ландшафтный пожар на площади 25 601,93 га, 429 лесных пожаров на площади 46 702,44 га, 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.