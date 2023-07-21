21 июля, 05:48

Число погибших при обрушении крыши в колонии на Урале увеличилось до двух

Тело второго рабочего обнаружили утром 21 июля под завалами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Число сотрудников подрядной организации, погибших при обрушении крыши во время ремонта в цехе сборки металлоконструкций исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле Свердловской области, увеличилось до двух, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Тело второго погибшего рабочего найдено сегодня утром под завалами. В связи с тем, что подтвердилась смерть второго рабочего, следствие рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав - по ч. 3 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.

Вечером 20 июля во время ремонта цеха произошло обрушение кровли. По информации пресс-секретаря свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, в результате один сотрудник подрядной организации погиб, еще одного доставили в больницу для проведения срочной операции. Прокуратура и ГУ ФСИН по региону организовали проверки. Следствие возбудило уголовное дело. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация