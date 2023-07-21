Неизвестный поджег автобусы на территории института МВД в Подмосковье

Пострадавших нет

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Неизвестный проник на территорию института повышения квалификации сотрудников МВД в Домодедове и поджег стоящие там автобусы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"Инцидент произошел в ночь на 21 июля. Около 02:30 мск неизвестный мужчина проник на территорию Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД в Домодедове, где поджег два автобуса "Лиаз", стоящих на парковке возле бокса. После злоумышленник с места происшествия скрылся", - сказал собеседник агентства.

Пожар оперативно потушили. Пострадавших нет. Устроившего поджог разыскивают.