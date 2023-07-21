В Республике Алтай на священной для местных жителей горе произошел пожар

Площадь возгорания составила 2 га

БАРНАУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Лесной пожар зафиксировали на сакральной для жителей региона горе Алтын-Туу в Республике Алтай. Возгорание находится в сложном для тушении месте, сообщается в пятницу в Telegram-канале министерства природы и экологических ресурсов региона.

"Возгорание лесной подстилки на горе Алтын-Туу произошло из-за сухих гроз, участившихся в республике. Место для тушения сложное - источник воды далеко, склон почти вертикальный. Благодаря грамотным действиям огнеборцев пожар удается сдержать на общей площади 2 га", - говорится в сообщении.

В тушении лесного пожара задействовали шесть десантников-пожарных Авиалесоохраны и шесть лесных-пожарных АУ РА "Байгол-лес". Всего в регионе действует три природных пожара.

Алтын-Туу - самая высокая гора на озере к западу от Телецкого озера за устьем реки Чулышмана, ее высота 2 298 м от уровня моря. Алтын-Туу считалась у алтайцев священной горой.