В Петербурге задержали подозреваемого в подрыве банкомата в отделении Сбербанка

У него изъяли взрывчатку и ручной пулемет Калашникова

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в подрыве банкомата в отделении банка в Колпино. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его возле дома №114 по проспекту Металлистов. В ходе обыска в арендованной им квартире и автомобиле обнаружены, предположительно, взрывчатое вещество, ручной пулемет Калашникова и патроны к нему. Данные предметы изъяты и направлены на экспертизу", - сказала она.

Возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Кроме того, есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичного преступления. "14 июля в Калининском районе города на Неве злоумышленник попытался вскрыть банкомат, в котором в тот момент находилось свыше 3 млн рублей. Однако похитить денежные средства ему не удалось", - добавила представитель ведомства. Также возбудили уголовное дело (ст. 30 и 158 УК РФ).

В ночь на 19 июля неизвестный устроил взрыв в отделении Сбербанка на бульваре Трудящихся в Колпино. Предположительно, злоумышленник пытался вскрыть банкомат. При взрыве никто не пострадал. Поврежден один из банкоматов, остекление и внутренняя отделка помещения. По предварительным данным, злоумышленник использовал пиротехническую смесь из содержимого петард и фейерверков.