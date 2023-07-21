У берегов Тайваня затонуло судно

По данным газеты "Цзыю шибао", более тысячи грузовых контейнеров теперь дрейфуют в воде, заблокировав акваторию для судоходства

ГОНКОНГ, 21 июля. /ТАСС/. Следовавшее под флагом Палау грузовое судно Angel затонуло в пятницу возле одного из крупнейших тайваньских портов Гаосюн. Как сообщила газета "Цзыю шибао", более тысячи грузовых контейнеров теперь дрейфуют в воде, заблокировав акваторию для судоходства.

Течь на судне была обнаружена еще в четверг, когда оно стояло на рейде в 5 км от берега. Экипаж боролся за живучесть судна несколько часов, однако вода продолжала поступать. Когда крен на левый борт достиг критической отметки, капитан отдал команде приказ покинуть судно. Береговая охрана эвакуировала 19 членов экипажа, при этом указывается, что один из них ранен.

На палубе находились 1 349 пустых грузовых контейнеров, после гибели судна по крайней мере несколько сотен из них всплыли на поверхность и заблокировали первый фарватер порта Гаосюн. Береговая охрана и администрация порта попросили капитанов всех пребывающих в этом районе судов проявлять осторожность.