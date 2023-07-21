В Свердловской области зафиксировали природные пожары на площади 1,5 тыс. га

В тушении задействовали 137 человек и 23 единицы техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Природные пожары на площади 1,5 тыс. га продолжают действовать в Свердловской области. За прошедшие сутки удалось ликвидировать возгорание на площади более 800 га, сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"Сотрудниками Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторами лесных участков ликвидирован крупный лесной пожар в Верхнепышминском районе на площади 845 га. Также локализованы и не распространяются возгорания в Невьянском и Кировградском районах на общей площади 1,5 тыс. га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, в ликвидации лесных пожаров задействовали 137 человек и 23 единицы техники. На всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

Ранее в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали. Во время ЧП один человек погиб, еще двое пострадали. Возбудили два уголовных дела. В пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья.