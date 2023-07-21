В Белгородской области мужчина пытался приобрести взрывчатку и взрывные устройства

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 21 июля. Сотрудники управления ФСБ по Белгородской области задержали мужчину, который планировал приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства, сообщила в пятницу пресс-служба УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего незаконно приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства. Фигурант был задержан сотрудниками белгородских спецслужб во время изъятия средств поражения из тайника, расположенного в районе населенного пункта Дубовое Белгородского района Белгородской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УФСБ по региону, изъяли гексогеносодержащее пластичное взрывчатое вещество и взрывное устройство (электродетонатор мгновенного действия типа "ЭДП"), которые мужчина совместно с неустановленными лицами намеревался сбыть на территории России. "Возбуждено уголовное дело по подозрению фигуранта в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 5 ст. 222.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Санкции статьи за совершение указанного преступления предусматривают от 8 до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.