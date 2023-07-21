В ДНР Росгвардия обнаружила замаскированный танк ВСУ со снарядами и пулеметом

Согласно заявлению ведомства, он предназначался для экспорта в Алжир

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ДНР замаскированный танк ВСУ, предназначенный для экспорта в Алжир. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащие подразделений специального назначения Росгвардии совместно с сотрудниками военной контрразведки обнаружили танк Т-64 БМ ВСУ на окраине одного из населенных пунктов ДНР. Технические надписи на корпусе боевой машины на французском языке свидетельствуют о том, что это экспортный вариант для Алжира. Находка была замаскирована за стеной заброшенного здания под деревьями в густом кустарнике", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также при проверке танка на наличие взрывоопасных предметов и отслеживающих устройств саперы Росгвардии обнаружили более 20 125-мм танковых снарядов, 6 зарядов к системе постановки дымов "Туча" и пулемет "Утес".