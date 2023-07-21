Суд оштрафовал главу района в Забайкалье, где от нападений собак пострадал 21 ребенок

Размер штрафа составил 100 тыс. рублей

ТАСС, 21 июля. Центральный районный суд Читы в пятницу признал главу Читинского района Забайкальского края Виктора Машукова виновным в халатности, вследствие которой от собак пострадали 29 человек и погибла девочка. Как сообщил ТАСС представитель суда, ему назначен штраф в 100 тыс. рублей.

"По делу Машукова приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей с рассрочкой на пять месяцев", - сообщили в суде.

Уголовное дело возбудили в отношении Машукова из-за того, что в семи населенных пунктах Читинского района от нападений собак пострадали 29 человек, в том числе 21 ребенок. При этом Машуков не вводил режим повышенной готовности и не принял никаких мер для предотвращения новых нападений.

Проблему с контролем за безнадзорными животными подняли в Забайкалье в конце января, когда при нападении стаи собак в селе Домна Читинского района погибла семилетняя девочка. В начале февраля в регионе ввели режим повышенной готовности. Жительницу Домны, которая содержала в своем дворе напавших на ребенка собак, в середине июля приговорили к 1 году 10 месяцам ограничения свободы. Самих животных поместили в питомник.