СМИ сообщили о падении беспилотника на юге Польши

По данным радиостанции RMF FM, над ним потеряли контроль американские военные

ТАСС, 21 июля. Разведывательный беспилотный летательный аппарат, принадлежащий американским военнослужащим, упал на юге Польши в местности Тшебень. Об этом сообщила в пятницу польская радиостанция RMF FM.

Дрон обнаружил случайный прохожий, сообщивший о находке "небольшого самолета" экстренным службам. Беспилотник упал недалеко от дороги в незаселенной местности. "Пострадавших не было", - сообщили местные спасатели.

Как выяснилось, этот беспилотник использовался американскими военными в ходе учений на близлежащем полигоне. В какой-то момент операторы дрона потеряли контроль над ним, и беспилотник исчез.

Никакого взрыва или пожара после падения не произошло.

В Польше сейчас дислоцированы более 10 тыс. военнослужащих США.