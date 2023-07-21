В Пакистане из-за муссонных дождей и наводнений погибли более 100 человек

Дожди и наводнения разрушили десятки домов и причинили значительный ущерб крестьянским хозяйствам, сообщило агентство Xinhua

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Более 100 человек погибли и 180 пострадали в результате муссонных ливней и вызванных ими наводнений в Пакистане. Об этом в пятницу сообщает агентство Xinhua со ссылкой на пакистанское Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями.

По его данным, с начала сезона муссонных дождей 25 июня в восточной провинции Пенджаб погибли 57 жителей и более 180 получили ранения. Дожди и наводнения разрушили десятки домов и причинили значительный ущерб крестьянским хозяйствам. От удара стихии серьезно пострадали столица провинции Лахор и город Равалпинди, где за последние несколько суток выпало свыше 200 мм осадков. Паводковые воды затопили там многие жилые районы, парализовали работу транспорта и вызвали перебои в электроснабжении. В Равалпинди наводнения привели к обрушению строившегося моста и гибели 12 рабочих.

Не менее 47 человек погибли из-за дождей, оползней и ударов молний в северной провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщения о жертвах поступили из сельских районов западной провинции Белуджистан и юго-восточной провинции Синд, где сильные дожди не прекращаются несколько недель.