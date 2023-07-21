21 июля, 07:54

На трассе М-4 "Дон" произошло ДТП с грузовиком

На 1 212-м км проезжую часть в сторону Новороссийска перекрыли

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. На федеральной трассе М-4 "Дон" произошло ДТП с участием грузового автомобиля, сообщила в пятницу в Telegram-канале государственная компания "Автодор".

"Из-за ДТП с участием грузового автомобиля перекрыта проезжая часть в сторону Новороссийска на 1 212 км М-4 "Дон". Транспортный поток перенаправляется в сторону станицы Павловской на 1 204 км М-4", - говорится в сообщении.

На месте аварии задействовали экстренные службы. Водителям рекомендовали быть внимательными в пути и по возможности планировать маршруты объезда. Информация уточняется. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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