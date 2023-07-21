Прокурор заявил ходатайства о допросе свидетелей по делу о геноциде в Сталинграде

Первое судебное заседание по делу назначили на 1 августа

ВОЛГОГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Прокурор Эльвира Джаналиева заявила ходатайства о допросе свидетелей и специалистов, исследовании письменных доказательств на предварительном судебном заседании по делу о признании преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны геноцидом. Об этом журналистам в пятницу сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

"В рамках предварительного судебного заседания участвующим в рассмотрении дела прокурором - начальником отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Эльвирой Джаналиевой заявлены ходатайства о допросе свидетелей, специалистов, исследовании письменных доказательств", - сказала Черединина.

Первое судебное заседание по делу с участием свидетелей назначили на 1 августа.

В июне дело о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны, состоящее из 14 томов, поступило в Волгоградский областной суд по заявлению прокурора Волгоградской области. В пресс-службе судов региона сообщили, что материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тыс. мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной армии.

21 июля в Волгоградском областном суде состоялось предварительное судебное заседание по иску прокурора Волгоградской области о признании преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР.

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинград и Сталинградская область) в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками. В 2023 году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.