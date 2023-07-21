Рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью задержали более чем на семь часов

На него зарегистрировано более 400 пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Анталью задержали более чем на семь часов, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в пятницу.

"21 июля 2023 года в аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка рейса WZ-3061 по маршруту Екатеринбург - Анталья авиакомпании Red Wings. Планируемое время вылета - 15:30 (13:30 мск) 21 июля 2023 года. На рейс ожидаются 411 пассажиров. Причина задержки авиарейса - позднее прибытие воздушного судна", - говорится в распространенном сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь 8:25 (6:25 мск).

Свердловская транспортная прокуратура даст оценку надлежащему предоставлению услуг при задержке рейса. В аэропорту организовали работу мобильной приемной ведомства, добавили в пресс-службе.