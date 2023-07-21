Администратор Telegram-канала "Кремлевская прачка" обжаловал арест

Михаила Полякова подозревают в вымогательстве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Администратор Telegram-канала "Кремлевская прачка" Михаил Поляков, подозреваемый в вымогательстве, обжаловал решение суда о заключении под стражу. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Тверском суде Москвы.

"В суд поступила апелляционная жалоба Полякова на избранную ему меру пресечения", - сказал собеседник агентства.

Также свой арест обжаловал другой фигурант дела - генеральный директор ООО "Производственно-строительная компания (ПСК) "Наследие" Александр Санин. Им вменяется п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Суд отправил Полякова под арест до 12 сентября, Санина - до 13 сентября.

Поляков и Санин являются фигурантами по делу о вымогательстве 40 млн рублей у руководства АО "Ланит" за удаление и блокировку негативных публикаций о компании.