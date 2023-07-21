Суд до конца октября продлил домашний арест Блиновской по делу о неуплате налогов

Обвиняемой также сохранили запрет на пользование интернетом

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в пятницу продлил меру пресечения в виде домашнего ареста блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов в размере 918 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 26 октября", - огласила решение судья Ольга Киселькова. Суд также сохранил обвиняемой запрет на пользование интернетом.

Следователь подчеркнул, что Блиновская, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей, которые находятся от нее в служебной зависимости, или скрыться от следствия. В то же время по делу предстоит большой объем работы: в частности, нужно допросить еще 20 лиц.

Адвокат блогера Наталья Сальникова подчеркнула, что ее подзащитная сдала следователю загранпаспорт, что говорит о ее нежелании скрываться. Блиновская полностью признала вину и написала явку с повинной. Адвокат попросила заменить домашний арест на запрет блогеру покидать жилище в ночное время, пользоваться интернетом и общаться с иными фигурантами дела.