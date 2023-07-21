В Северной Каролине торнадо серьезно повредил завод фармкомпании Pfizer

Его сотрудники эвакуированы, сообщила компания

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Торнадо в штате Северная Каролина серьезно повредил завод американской фармацевтической компании Pfizer, его сотрудники эвакуированы. Об этом компания сообщила в Twitter.

"Мы подтверждаем, что завод Pfizer в городе Роки-Маунт был поврежден торнадо. Сотрудники Pfizer на месте следовали установленному протоколу безопасности и смогли эвакуироваться. Их жизни ничего не угрожает", - указано в заявлении. Компания отметила, что наблюдает за ситуацией и оценивает последствия для производства. По данным телеканала CNN, крыша здания "смялась, как лист бумаги".

Как уточняет CNN, торнадо длился около получаса и затронул несколько городов в Северной Каролине. Пострадали не менее 16 человек. Вблизи завода Pfizer было повреждено несколько зданий, из-за смерча была закрыта ближайшая крупная автомагистраль.

Компания Pfizer со штаб-квартирой в Нью-Йорке является одной из ведущих в мире фармацевтических компаний. Она, в частности, занималась разработкой вакцины от коронавируса. В декабре 2020 года вакцина Pfizer была сертифицирована регулятором США по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах.