21 июля, 08:58
Лесные пожары в России

На Алтае ликвидировали пожар в Степно-Михайловском лесничестве

Его площадь составила 2,5 тыс. га

БАРНАУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Лесной пожар, произошедший 15 июля в Степно-Михайловском лесничестве в Алтайском крае, ликвидировали. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале министерства природы и экологии региона.

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"Крупный лесной пожар, возникший 15 июля в Степно-Михайловском лесничестве, ликвидирован. По предварительным данным, площадь, пройденная огнем, составила 2,5 тыс. га. Окончательные данные о площади пожара и о размере причиненного ущерба будут получены после проведения всех необходимых для этого замеров и исследований", - говорится в сообщении.

Причиной возгорания стала сухая гроза, уточнили в министерстве. Сообщается, что с 12 апреля на землях лесного фонда Алтайского края произошло 211 пожаров, огнем пройдена площадь 22,4 тыс. га, в том числе, лесная площадь составляет 22,1 тыс. га.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииАлтайский край
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