В ЕАО возбудили дело о мошенничестве при реализации нацпроекта

По данным прокуратуры, подрядная организация получила аванс в размере 2,4 млн рублей за строительство фельдшерско-акушерского пункта и не исполнила обязательств

ТАСС, 21 июля. Уголовное дело по факту мошенничества при реализации нацпроекта "Здравоохранение" возбудили в Еврейской автономной области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении более 2,4 млн рублей бюджетных средств при строительстве ФАПа [фельдшерско-акушерского пункта] в селе Дежнево в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Установлено, что в 2022 году ОГБУ "Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области" заключило с коммерческой организацией контракт на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию быстровозводимой модульной конструкции ФАПа в селе Дежнево Ленинского района ЕАО. Подрядчик получил аванс в размере 2 442 300 рублей. При этом предусмотренные контрактом работы не выполнил, тем самым причинил материальный ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Стоимость контракта составляла 8,1 млн рублей.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокурором области взяты на контроль.