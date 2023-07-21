По дороге из Крыма и на полуостров госпитализировали ребенка и двух взрослых

Их состояние оценили как средней степени тяжести

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Врачи с вечера понедельника оказали медицинскую помощь 80 гражданам, ехавшим из Крыма или в Крым, из них двоих взрослых и ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

"По оперативным данным, с 17:00 17 июля по 08:00 21 июля к медикам обратились 80 человек, среди них 10 детей. В состоянии средней степени тяжести госпитализированы двое взрослых и один ребенок, остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно, госпитализация им не потребовалась", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что дежурство бригад скорой медицинской помощи организовали в пунктах пропуска и у паромной переправы по пути следования из Крыма и в Крым.