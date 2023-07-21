Прокурор просит приговорить экс-судью Кондрат к 11,5 года лишения свободы

Елену Кондрат обвиняют во взяточничестве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Прокуратура просит суд приговорить бывшую судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат, обвиняемую во взяточничестве, к 11 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в столичной прокуратуре.

"В судебных прениях государственный обвинитель прокуратуры Москвы просила признать Кондрат виновной по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и назначить ей наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 65-кратной суммы взятки, то есть в размере 253 млн 383 тысяч рублей с лишением права занимать должности в судебной системе и системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 6 лет", - сказали в ведомстве.

Сторона обвинения также просила суд сохранить арест, наложенный на имущество подсудимой, с целью обеспечения исполнения наказания в виде штрафа.