Директора челябинской компании осудили условно за контрабанду нефтепродуктов

Он незаконно отправил продукцию в Армению и Казахстан на сумму более 73 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Троицкий районный суд Челябинской области признал местного жителя виновным в контрабанде нефтепродуктов в Армению и Казахстан на общую сумму более 73 млн рублей и назначил ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда в пятницу.

"В судебном заседании директор челябинской компании вину признал. Суд, оценив все доказательства, признал его виновным по двум преступлениям по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере". Ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы, которое постановлено считать условным с испытательным сроком на два года", - сказали в пресс-службе.

По данным суда, директор в 2017 году приобрел нефтепродукты в России, изменил сведения в сопроводительных документах, подал проверяющим недостоверные документы, и за счет этого переместил нефтепродукты в Армению на сумму более 26 млн рублей. С 2018 по 2020 год он использовал такую же схему и переместил нефтепродукты уже в Казахстан на сумму более 47 млн рублей.