21 июля, 09:50

Блиновская после суда уехала домой на частном Maybach

По общим правилам, лиц, которым назначен домашний арест, перевозят сотрудники органов ФСИН на машинах со специальными обозначениями службы

МОСКВА, 21 июля./ТАСС/. Обвиняемая в неуплате налогов блогер Елена Блиновская в пятницу уехала из здания Пресненского суда Москвы на частной автомашине Mercedes-Maybach с гражданскими номерами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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После заседания Блиновская быстрым шагом вышла из здания суда и села на заднее сидение автомобиля Maybach с гражданскими номерами. В машине сидел водитель в гражданской одежде. По общим правилам, лиц, которым назначен домашний арест, перевозят сотрудники органов ФСИН на машинах со специальными обозначениями службы.

Ранее в пятницу Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство СК о продлении домашнего ареста Блиновской, он продлен до 26 октября. 

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