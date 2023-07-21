Блиновская после суда уехала домой на частном Maybach

По общим правилам, лиц, которым назначен домашний арест, перевозят сотрудники органов ФСИН на машинах со специальными обозначениями службы

МОСКВА, 21 июля./ТАСС/. Обвиняемая в неуплате налогов блогер Елена Блиновская в пятницу уехала из здания Пресненского суда Москвы на частной автомашине Mercedes-Maybach с гражданскими номерами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

После заседания Блиновская быстрым шагом вышла из здания суда и села на заднее сидение автомобиля Maybach с гражданскими номерами. В машине сидел водитель в гражданской одежде. По общим правилам, лиц, которым назначен домашний арест, перевозят сотрудники органов ФСИН на машинах со специальными обозначениями службы.

Ранее в пятницу Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство СК о продлении домашнего ареста Блиновской, он продлен до 26 октября.